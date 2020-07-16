2020-07-16T12:00:28+03:00
Общество

«Ростелеком» и GFN.RU открыли безлимитный доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW™ на специальных условиях

«Ростелеком» и компания GFN.RU, которая предоставляет на российском рынке сервис облачного гейминга NVIDIA GeForce NOW™, договорились о расширении географии и запуске новых предложений для клиентов
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Абоненты домашнего интернета «Ростелекома» в макрорегионах «Волга», «Северо-Запад», «Центр» и «Юг» теперь могут подключить опцию от GFN.RU и получить безлимитный доступ к облачному геймингу на специальных условиях. Пользователям тарифа «Игровой» доступно особо выгодное предложение. В ближайшие месяцы опция «Облачный гейминг GFN.RU» станет доступна и в других макрорегионах.

Облачные технологии позволяют превратить практически любое устройство в мощный игровой компьютер, а значит не надо копить и тратить деньги на приобретение или обновление дорогостоящей техники. Все благодаря тому, что игра идет на удаленных серверах, а игроку передается только видеопоток. Уникальная технология трассировки лучей NVIDIA RTX™ создает максимально реалистичную картинку в режиме реального времени. Более того, под одним аккаунтом можно играть на разных устройствах в различных ситуациях — дома на стационарном компьютере, а, например, на даче или в гостях — на ноутбуке или телевизоре через ОТТ-приставку Wink+.

Стоимость опции «Облачный гейминг GFN.RU» — от 490 рублей в месяц для подписчиков тарифа «Игровой» (если не активированы другие игровые опции) до 990 рублей в месяц на других тарифах.

«Мы развиваем эксклюзивное сотрудничество с GFN.RU, благодаря чему наши абоненты получили возможность пользоваться безлимитным доступом к облачному геймингу на специальных условиях. Теперь быстрый интернет и подписка на облачный гейминг доступны от одного оператора. Один оператор — максимум возможностей для игроков», — отметил директор игрового направления «Ростелекома» Алексей Степуро.

«Миссия GFN.RU — сделать гейминг доступным и удобным максимальному числу пользователей. Это значит, что мы хотим предоставить доступ пользователю, где бы он ни находился, и дать ему возможность подключиться к сервису наиболее удобным способом. Например, через личный кабинет “Ростелекома”. Благодаря сервису GFN.RU любой компьютер может стать игровым — для этого нужен только стабильный и быстрый интернет. “Ростелеком” предоставляет игроку соответствующий нашим требованиям интернет, и помогает нам в нашей миссии — продвигает доступный гейминг в регионы. Мы надеемся, что в ближайшем будущем GFN.RU и “Ростелеком” смогут обеспечить доступ к нашему сервису во всех уголках страны», — заявил генеральный директор GFN.RU Андрей Комогоров.

«Ростелеком» начал сотрудничество с GFN.RU в октябре 2019 года. GFN.RU появился в России благодаря сотрудничеству группы «Сафмар» и компании NVIDIA — мирового лидера рынка графических процессоров и визуальных вычислений. Благодаря сервису GFN.RU миллионы российских геймеров получили возможность играть в самые требовательные к мощности и быстродействию современные игры практически с любого персонального компьютера. Облачные технологии NVIDIA позволяют любому игроку ощутить все преимущества графики GeForce новейшего поколения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Ростелеком» и GFN.RU открыли безлимитный доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW™ на специальных условиях
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