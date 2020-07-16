Депутаты горсовета Орла в первом чтении одобрили объединение должностей мэра и сити-менеджера

16 Июль 2020 2020-07-16T11:59:38+03:00

Изменения в Устав города народные избранники поддержали сегодня на внеочередной сессии

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В Орле депутаты городского совета в первом чтении большинством голосов одобрили объединение должностей мэра и сити-менеджера. Изменения в Устав города народные избранники поддержали сегодня, 16 июля, на внеочередной сессии.

С инициативой объединения двух должностей градоначальника в одну выступил губернатор Андрей Клычков. Согласно законопроекту, должность главы городской администрации и мэра могут соединить и выбрать по результатам конкурсного отбора. При этом глава муниципального образования наделяется всей полнотой решения вопросов и как лицо, возглавляющее исполнительный орган. Кроме того, согласного законопроекту глава администрации (он же мэр) будет подотчетен населению.

Областной совет законопроект принял в двух чтениях.

Далее документ ждет еще два чтения, а также публичные слушания, которые запланированы на август месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU