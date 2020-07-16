2020-07-16T11:31:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 16 июля

Рассказываем, сколько человек подхватили COVID-19 в каждом из районов региона по данным на 16 июля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Данные оперштаба регионаДанные оперштаба региона
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В Орловской области число заболевших коронавирусом по последним данным оперативного штаба составило 5 198 человек (+45 за последние сутки). Рассказываем, сколько человек заразились коронавирусной инфекцией за весь период пандемии в каждом из районов региона.

Обновленную карту географии распространения COVID-19 представил оперштаб области. На первом месте по числу инфицированных в ней, как и прежде, сам город Орел - 2524 зараженных. Следом Мценск и Мценский район - 559 заболевших, Орловский район - 554 заболевших, Ливны и Ливенский район - 229, Дмитровский - 111, Урицкий - 110.

Районы, в которых от пятидесяти до сотни инфицированных: Новодеревеньковский - 95, Хотынецкий - 91, Новосильский - 80, Свердловски1 - 74, районе, Верховский - 72, Кромской - 70, Шаблыкинский - 59, Покровский - 58, Знаменский - 56, Малоархангельский - 55, Глазуновский - 53.

Районы, где менее пятидесяти человек заболело: Должанский - 46, Троснянский, Колпнянский и Залегощенский - по 37, Сосковский - 26, Корсаковский - 20, Краснозоренский - 18.

Отметим, что это данные за весь период наблюдения. Выздоровело больше 3 тысяч 700 человек, или 70% от общего числа заразившихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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