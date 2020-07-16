Духом не падаю: телеоператору из Орла, борещемуся с раком, нужна помощь
54-летний орловец Геннадий Шаипов уже несколько лет борется с тяжелым заболеванием - колоректальным раком. Как и зачастую бывает, начиналось все обыденно, пошел к врачу из-за геморроя, а оказалась злокачественная опухоль.
С 1993 года до 2003 Геннадий работал телеоператоров на ГТРК-Орел, затем перебрался в Москву и продолжил снимать новостные программы на центральных телеканалах. Однако теперь он полностью занят лечением. Позади уже один курс химиолучевой терапии, впереди еще один.
Постоянной работы у Геннадия теперь нет. Приходится снимать небольшую комнату. В последнее время не хватает средств и на дорогостоящие лекарства и процедуры.
- Когда узнал диагноз, конечно, расстроился, но не упал духом. Все, что было предписано по ОМС врачами, выполнил. Состояние то улучшалось, то ухудшалось. Последнее время с трудом дохожу до аптеки. Постоянно на обезболивающих, - признается Геннадий Шаипов.
Сейчас мужчине не под силу оплатить счет в 142 тысячи рублей. Именно столько стоит нужный препарат и новый курс лечения.
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