В Орловской области мотоциклист сбил женщину и скрылся с места аварии
В среду, 15 июля, в поселке Нагорный Ливенского района произошло ДТП. Неизвестный мотоциклист сбил на дороге 45-летнюю женщину.
Инцидент произошел возле дома №23 в районе шести часов вечера. Сбив пешехода, водитель скрылся с места аварии. Сейчас его разыскивают сотрудники Госавтоинспекции по Орловской области.
- В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в Ливенскую ЦРБ, - рассказали «КП» в ведомстве.
Всего же за прошедшие сутки на территории региона всего было зарегистрировано 12 ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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