16 Июль 2020 2020-07-16T10:48:19+03:00

В Орловской области мотоциклист сбил женщину и скрылся с места аварии Фото: Архив "КП"

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В среду, 15 июля, в поселке Нагорный Ливенского района произошло ДТП. Неизвестный мотоциклист сбил на дороге 45-летнюю женщину.

Инцидент произошел возле дома №23 в районе шести часов вечера. Сбив пешехода, водитель скрылся с места аварии. Сейчас его разыскивают сотрудники Госавтоинспекции по Орловской области.

- В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в Ливенскую ЦРБ, - рассказали «КП» в ведомстве.

Всего же за прошедшие сутки на территории региона всего было зарегистрировано 12 ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU