16 Июль 2020 2020-07-16T10:38:39+03:00

Орловец заплатит штраф за 300 килограмм картофеля из соседнего региона Фото: Архив "КП"

Мужчина хотел подработать на продаже нового урожая и нарушил закон о карантине растений

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Житель Свердловского района поплатился за нарушение закона о карантине растений. Мужчина купил в Курской области 300 килограмм свежего картофеля нового урожая и решил продать его на рынке в Змиевке без карантинного сертификата.

Нарушение во время контрольно–надзорных мероприятий выявили инспекторы Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

- Подобные действия создают угрозу распространения на территории страны опасных карантинных объектов, таких как золотистая картофельная нематода. Этот вид нематод паразитирует на корнях картофеля, вызывая вредоносное заболевание пасленовых культур – глободероз, - пояснили «КП» в пресс-службе ведомства.

Продавца привлекли к административной ответственности в виде штрафа и провели разъяснительную беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU