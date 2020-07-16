Орловец заплатит штраф за 300 килограмм картофеля из соседнего региона
Житель Свердловского района поплатился за нарушение закона о карантине растений. Мужчина купил в Курской области 300 килограмм свежего картофеля нового урожая и решил продать его на рынке в Змиевке без карантинного сертификата.
Нарушение во время контрольно–надзорных мероприятий выявили инспекторы Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
- Подобные действия создают угрозу распространения на территории страны опасных карантинных объектов, таких как золотистая картофельная нематода. Этот вид нематод паразитирует на корнях картофеля, вызывая вредоносное заболевание пасленовых культур – глободероз, - пояснили «КП» в пресс-службе ведомства.
Продавца привлекли к административной ответственности в виде штрафа и провели разъяснительную беседу.
ИСТОЧНИК KP.RU