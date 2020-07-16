2020-07-16T10:38:39+03:00
Общество

Орловец заплатит штраф за 300 килограмм картофеля из соседнего региона

Мужчина хотел подработать на продаже нового урожая и нарушил закон о карантине растений
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловец заплатит штраф за 300 килограмм картофеля из соседнего регионаОрловец заплатит штраф за 300 килограмм картофеля из соседнего регионаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Житель Свердловского района поплатился за нарушение закона о карантине растений. Мужчина купил в Курской области 300 килограмм свежего картофеля нового урожая и решил продать его на рынке в Змиевке без карантинного сертификата.

Нарушение во время контрольно–надзорных мероприятий выявили инспекторы Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

- Подобные действия создают угрозу распространения на территории страны опасных карантинных объектов, таких как золотистая картофельная нематода. Этот вид нематод паразитирует на корнях картофеля, вызывая вредоносное заболевание пасленовых культур – глободероз, - пояснили «КП» в пресс-службе ведомства.

Продавца привлекли к административной ответственности в виде штрафа и провели разъяснительную беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ростелеком» и GFN.RU открыли безлимитный доступ к облачному сервису NVIDIA GeForce NOW™ на специальных условиях
Депутаты горсовета Орла в первом чтении одобрили объединение должностей мэра и сити-менеджера
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 16 июля
Духом не падаю: телеоператору из Орла, борещемуся с раком, нужна помощь
В Орловской области мотоциклист сбил женщину и скрылся с места аварии
Орловец заплатит штраф за 300 килограмм картофеля из соседнего региона
В Орле на Рощинской сгорел автомобиль
Дело о смертельной потасовке водителей на трассе под Орлом рассмотрят в суде
В орловском УМВД озвучили подробности дела о черных риелторах
Коронавирус в Орловской области: контроль за ношением масок ужесточат
В орловском селе Знаменское открыли обновленный воинский мемориал
Во втором квартале Сбербанк одобрил в 1,5 раза больше заявок на проектное финансирование с эскроу
Первоначальный взнос в Сбербанке стал еще доступнее
С орловцев взыскали 47 миллионов рублей штрафов за 5 месяцев 2020-го
В Орле на Кромском шоссе появилась отдельная полоса для маршруток
Орловцам запретили купаться в озере Светлая жизнь
В Орле из запланированных 67 дворов отремонтировали 16
Орловские студенты уехали работать в Сочи и Воронеж
В Орловской области подорожали витамины, пустырник и аспирин
В Орле полицейские поймали похитителя автомобильных аккумуляторов
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 15 июля
В Орловской области стартует выдача разрешений на охоту
Пассажирка иномарки пострадала в ДТП с переворотом под Орлом
Андрей Клычков: У "Титаника" есть шанс стать высокотехнологичным медицинским учреждением
На орловских дорогах несколько трагических ДТП случилось из-за уснувших водителей
Орловские дачники задолжали за электричество почти 4 миллиона рублей
В Орле до суда дошло дело черных риелторов
Павел Меркулов возглавил Орловский университет экономики и торговли
Дождливая и ветреная погода задержится в Орловской области