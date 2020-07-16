2020-07-16T12:22:33+03:00
Происшествия

В Орле на Рощинской сгорел автомобиль

Пожар спасатели тушили ночью
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орле нынешней ночью, с 15 на 16 июля, сгорел автомобиль. Происшествие случилось в Северном районе города.

О том, что полыхает машина, очевидцы сообщили на телефон службы спасания когда на часах было десять минут первого. Пожарные прибыли на место происшествия, на улицу Рощинскую. Полыхала иномарка "Рено Каптюр".

- В результате пожара пострадала передняя часть автомобиля на площади: моторный отсек выгорел на площади 1 квадратный метр,пострадало лобовое стекло и панель приборов. Пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину, по которой произошло возгорание, предстоит установить экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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