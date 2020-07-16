16 Июль 2020 2020-07-16T10:11:11+03:00

Дело о смертельной потасовке водителей на трассе под Орлом рассмотрят в суде Фото: Архив "КП"

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Вскоре в Свердловском районном суде рассмотрят дело о смертельной потасовке водителей на трассе «Орел-Тамбов». Мужчины поссорились из-за аварийной ситуации на дороге и решили выяснить отношения на обочине. Итог – один из них погиб.

В словесной перебранке тогда схлестнулись житель района и водитель из областного центра. Не найдя нужного аргумента, последний со всей силой ударил мужчину кулаком в голову. Его успели отвезти в больницу, но все же спасти его не удалось. Орловец умер от полученной травмы.

- В настоящее время утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). После его вручения обвиняемому уголовное дело будет направлено суд для рассмотрения по существу, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры по Орловской области.

Напомним, Уголовным кодексом РФ по этой статье установлена ответственность в виде лишения свободы до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU