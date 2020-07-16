В орловском УМВД озвучили подробности дела о черных риелторах

16 Июль 2020 2020-07-16T09:45:00+03:00

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В Орле передали в Советский районный суд дело черных риелторов, обманувших 62 человек на общую сумму свыше 93 млн рублей. Люди хотели купить квартиру от застройщиков, а в итоге оставались и без денег, и без жилья. Как действовали подельники и кто стоял во главе преступной схемы озвучили в региональном УМВД.

Как выяснилось в ходе расследования, идея получать деньги за счет доверчивых покупателей придумала 46-летняя орловчанка. Еще в 2013 году она лично разработала схему «риелторской работы», приобрела Общество с ограниченной ответственностью и нашла подходящую куоманду для проведения афер.

- Преступная группа привлекала клиентов большими скидками на недвижимость, которые затем якобы компенсировались за счет вложения денежных средств в инвестиционные проекты подрядчиков, - рассказали «КП» в пресс-службе ведомства.

В итоге часть полученных от клиентов денег черные риелторы переводили на счета заведомо финансово несостоятельных организаций-подрядчиков, а затем они уходили прямиком к мошенникам. Кроме того, за счет своих афер риелторы все же оформляли квартиры, но на себя.

Обращения в полицию начали поступать с октября 2017 года. Теперь мошенники ответят за свои действия перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU