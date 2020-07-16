Коронавирус в Орловской области: контроль за ношением масок ужесточат

16 Июль 2020 2020-07-16T10:04:20+03:00

Соблюдение этого и других противоэпидемиологических требований предложено активнее фиксировать на фото

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В Орловской области ужесточат контроль за ношением масок и других противоэпидемиологических требований. Такое решение было принято региональным оперштабом в ходе заседания накануне, 15 июля.

Напомним, режим повышенной готовности и соблюдения антикоронавирусных мер в Орловской области продлен до 31 июля. В то же время в регионе постепенно снимаются ограничения. Поэтому сейчас особенно важно соблюдение установленных требований, которые должны помочь не допустить дальнейшего распространения инфекции и ее повторных вспышек.

- В ходе заседания штаба главой региона был сделан акцент на усилении контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий в общественном транспорте, на рынках, ярмарках, в торговых центрах, при оказании услуг общественного питания, гостиничных, банковских услуг. В целях повышения результативности контрольных мероприятий в отношении нарушителей масочного режима рекомендовано активнее использовать механизм, предусматривающий фотофиксацию нарушения, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отметим, что от общего числа заболевших коронавирусом в регионе выздоровело 70% человек.

ИСТОЧНИК KP.RU