В орловском селе Знаменское открыли обновленный воинский мемориал

16 Июль 2020 2020-07-16T09:13:54+03:00

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В среду, 15 июля, в районном центре Орловской области, в селе Знаменское, торжественно открыли обновленный мемориал «Братская могила советских воинов и партизан». Расположен он в центральном парке села.

Неподалеку от мемориала находится Аллея Славы, где увековечены имена Героев Советского Союза, уроженцев Знаменского района. Сельская администрация израсходовала на ее благоустройство около 170 тысяч рублей.

Вскоре здесь появится и Сквер памяти. Его в райцентре обустраивают за чет средств проекта «Народный бюджет». Это порядка двух миллионов рублей. Работы должны завершить в августе.

- В Год памяти и славы на Орловщине проведена вся необходимая работа по благоустройству мест воинской славы. Все 998 воинских захоронений, мемориалов, вечных огней и огней памяти приведены в надлежащий вид, прилегающие территории благоустроены, - сказал на торжественном митинге губернатор Орловской области Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU