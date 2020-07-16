2020-07-16T09:13:54+03:00
Общество

В орловском селе Знаменское открыли обновленный воинский мемориал

Вскоре здесь появится Сквер памяти
Наталья Меркулова
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В райцентре Знаменского района открыли обновленный мемориал советским воинам и партизанам Фото Андрея СасинаВ райцентре Знаменского района открыли обновленный мемориал советским воинам и партизанам Фото Андрея Сасина
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В среду, 15 июля, в районном центре Орловской области, в селе Знаменское, торжественно открыли обновленный мемориал «Братская могила советских воинов и партизан». Расположен он в центральном парке села.

Неподалеку от мемориала находится Аллея Славы, где увековечены имена Героев Советского Союза, уроженцев Знаменского района. Сельская администрация израсходовала на ее благоустройство около 170 тысяч рублей.

Вскоре здесь появится и Сквер памяти. Его в райцентре обустраивают за чет средств проекта «Народный бюджет». Это порядка двух миллионов рублей. Работы должны завершить в августе.

- В Год памяти и славы на Орловщине проведена вся необходимая работа по благоустройству мест воинской славы. Все 998 воинских захоронений, мемориалов, вечных огней и огней памяти приведены в надлежащий вид, прилегающие территории благоустроены, - сказал на торжественном митинге губернатор Орловской области Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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