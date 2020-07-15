С орловцев взыскали 47 миллионов рублей штрафов за 5 месяцев 2020-го

15 Июль 2020 2020-07-15T17:08:30+03:00

В Орловской области за 5 месяцев 2020 года судебные приставы взыскали штрафов более чем на 47 миллионов рублей Фото: Ольга СУПОНЕВА

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В Орловской области за 5 месяцев 2020 года судебные приставы взыскали штрафов более чем на 47 миллионов рублей. Эти деньги перечислены в бюджет.

За указанный срок в регионе было возбуждено больше 46 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов, большинство из них - по линии ГИБДД (а именно 35 тысяч).

- В случае не исполнения требований исполнительных документов в установленные законом сроки судебные приставы в отношении должников применяют все предусмотренные законом меры, среди которых наложение ареста на имущество и банковские счета, ограничение граждан в специальном праве на управление транспортным средством, - рассказали "КП" в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

43 тысячи производств приставами исполнено, вышеуказанную немалую сумму удалось собрать.

ИСТОЧНИК KP.RU