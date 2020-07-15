2020-07-15T16:42:13+03:00
Общество

В Орле на Кромском шоссе появилась отдельная полоса для маршруток

Автолюбителям стоит быть внимательнее
Ольга СУПОНЕВА
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Полоса для маршрутного транспорта появилась на Кромском шоссеПолоса для маршрутного транспорта появилась на Кромском шоссе
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В Орле на Кромском шоссе изменилась организация движения. Теперь здесь есть выделенная полоса для маршрутного транспорта.

Речь идет об участке в районе ТЦ "Гринн", отдельную полосу выделили из-за того, что нередко здесь случались ДТП. Причем некоторые из них - с трагическими последствиями. Так, одно из произошло в апреле: тогда водитель на "Митсубиши" на всей скорости протаранил маршрутку, после чего снес ограждение и вылетел на тротуар. Мужчина погиб на месте.

В целях предупреждения подобных происшествий и обеспечения безопасности схему дорожного движения на указанном участке и изменили.

- Согласно схеме, на Кромском шоссе выделена специальная полоса, по которой транспортные средства, допущенные к движению по полосам для маршрутных транспортных средств, движутся попутно общему потоку транспортных средств. Также нанесены горизонтальные разметки 1.1 – обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен и 1.23 – обозначающая специальную полосу для движения маршрутных транспортных средств, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области .

ИСТОЧНИК KP.RU

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