Орловец отделался штраф, врезавшись в забор на чужой машине

14 Июль 2020 2020-07-14T15:47:52+03:00

Пьяный мужчина забрел во двор частного дома и решил покататься на авто, но далеко не уехал

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В Железнодорожном районном суде города Орла назначили наказание для местного жителя, устроившего гонки с препятствиями вечером 5 апреля 2020 года. Изрядно подвыпив, мужчина забрел во двор частного дома на улице Шульгина и решил покататься на чужом авто.

Орловец воспользовался тем, что двери автомобиля были открыты. Он сел на водительское сиденье, запустил двигатель и, как ни в чем не бывало, выехал на улицу. Правда, двигался он задним ходом.

Вскоре прогулка по частному сектору города закончилась. На Лесопильной улице мужчина не справился с управлением и въехал в металлический забор дома №22. Дальше продолжить свой путь он уже не смог.

- В судебном заседании орловец признал свою вину и в содеянном раскаялся. По ходатайству подсудимого дело по статье 166 УК РФ «Угон» слушалось в особом порядке, - рассказали «КП» в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Суд признал мужчину виновным в угоне и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU