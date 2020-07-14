В Орловской области гимназии-пансиону подарили целую библиотеку

14 Июль 2020 2020-07-14T14:50:05+03:00

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8 июля, в День семьи, православная гимназия-пансион во имя преподобного Сергия Радонежского в Болхове принимала подарки. Представители орловской общественной группы "Помощь детям" передали для ее воспитанников целую библиотеку, коллекцию фарфоровых кукол и игрушки.

Для новых книг в гимназии выделили отдельную комнату, где дети (здесь учатся и живут ребята до 5 класса) смогут самостоятельно заниматься и погрузятся в мир художественной литературы.

- У нас дома часто хранится то, что нам уже не надо, а выкинуть жалко. Конечно, в Орле появился буккроссинг, но развития должного он не получил, к сожалению. Если вы хотите поделиться книгами, то только скажите, мы приедем и сами отвезем. Дети будут счастливы. Эти дети умеют быть благодарными! – говорят общественники.

Узнать подробнее о благотворительной организации можно в официальной группе в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU