2020-07-14T14:50:05+03:00
Общество

В Орловской области гимназии-пансиону подарили целую библиотеку

Для детского чтения в православной гимназии организовали отдельную комнату
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орловской области гимназии-пансиону подарили целую библиотеку. Фото: орловской общественной группы "Помощь детям"В Орловской области гимназии-пансиону подарили целую библиотеку. Фото: орловской общественной группы "Помощь детям"
Изменить размер текста:

8 июля, в День семьи, православная гимназия-пансион во имя преподобного Сергия Радонежского в Болхове принимала подарки. Представители орловской общественной группы "Помощь детям" передали для ее воспитанников целую библиотеку, коллекцию фарфоровых кукол и игрушки.

Для новых книг в гимназии выделили отдельную комнату, где дети (здесь учатся и живут ребята до 5 класса) смогут самостоятельно заниматься и погрузятся в мир художественной литературы.

- У нас дома часто хранится то, что нам уже не надо, а выкинуть жалко. Конечно, в Орле появился буккроссинг, но развития должного он не получил, к сожалению. Если вы хотите поделиться книгами, то только скажите, мы приедем и сами отвезем. Дети будут счастливы. Эти дети умеют быть благодарными! – говорят общественники.

Узнать подробнее о благотворительной организации можно в официальной группе в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловец отделался штраф, врезавшись в забор на чужой машине
Роспотребнадзор вновь устроил проверку воды в реках и озерах Орловщины
В Орловской области гимназии-пансиону подарили целую библиотеку
Орловец забрался в чужой дом и украл у хозяина 50 тысяч рублей
Орловчанка попала под уголовное дело за фиктивную прописку в чернобыльской зоне
Под Орлом девочка-инвалид получила лечебное питание только через суд
Шесть орловцев попались на проведении подпольных игр на трех площадках
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 14 июля
Во Мценске ночью сгорел автомобиль
Главу сельского поселения в Орловской области наказали за растрату
В орловские деревни продолжают проводить газ
26 июля в Орле не состоится акция Бессмертный полк
В Орловской области прокуратура проверит долги по зарплате в "мусорной" компании
Летние лагеря в Орловской области пока не откроют
За неуплату алиментов на 141 орловца возбудили уголовные дела
Коронавирус в Орловской области: ограничения продлены до конца июля
Между Орлом и Тулой возобновили движение поездов
В Орле задержали мужчину, избившего ногами и стулом человека
Орловцы продолжают сдавать анализы на антитела к коронавирусу
Орловские власти пытаются проторговать места для наружной рекламы