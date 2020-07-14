В Орловской области гимназии-пансиону подарили целую библиотеку
8 июля, в День семьи, православная гимназия-пансион во имя преподобного Сергия Радонежского в Болхове принимала подарки. Представители орловской общественной группы "Помощь детям" передали для ее воспитанников целую библиотеку, коллекцию фарфоровых кукол и игрушки.
Для новых книг в гимназии выделили отдельную комнату, где дети (здесь учатся и живут ребята до 5 класса) смогут самостоятельно заниматься и погрузятся в мир художественной литературы.
- У нас дома часто хранится то, что нам уже не надо, а выкинуть жалко. Конечно, в Орле появился буккроссинг, но развития должного он не получил, к сожалению. Если вы хотите поделиться книгами, то только скажите, мы приедем и сами отвезем. Дети будут счастливы. Эти дети умеют быть благодарными! – говорят общественники.
Узнать подробнее о благотворительной организации можно в официальной группе в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU