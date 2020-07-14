2020-07-14T13:47:22+03:00
Происшествия

Орловец забрался в чужой дом и украл у хозяина 50 тысяч рублей

34-летний воришка уже был ранее судим
Наталья Меркулова
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Орловец забрался в чужой дом и украл у хозяина 50 тысяч рублейОрловец забрался в чужой дом и украл у хозяина 50 тысяч рублей
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В Ливнах 34-летний ранее судимый мужчина решил поживиться содержимым чужого дома. Действовал четко и быстро: отжал стеклопакет в окне, нашел хозяйскую заначку и снова вылез через окно.

Обнаружив пропажу денег, владелец дома обратился в полицию. Сразу же было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», а вскоре, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, оперативники вычислили воришку с уголовным прошлым.

- Похищенные 50 тысяч рублей мужчина успел потратить в личных целях. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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