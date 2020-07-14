Орловчанка попала под уголовное дело за фиктивную прописку в чернобыльской зоне

14 Июль 2020 2020-07-14T13:44:06+03:00

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В Орловской области женщина попала под уголовное дело за фиктивную прописку в чернобыльской зоне. Она получала чернобыльские выплаты по месту регистрации, хотя сама жила в другом месте.

Речь идет о жительнице Орла, прописанной в одной из деревень Кромского района, относящейся к льготной зоне.

- Местная жительница незаконно являлась получателем денежной выплаты, фактически она проживала в городе Орле, не входящем в зону воздействия радиации. В результате незаконных действий женщины Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в Кромском районе причинен ущерб, - рассказали "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

По материалам проверки надзорного ведомства полицией возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат".

ИСТОЧНИК KP.RU