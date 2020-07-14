2020-07-14T14:33:09+03:00
Происшествия

Шесть орловцев попались на проведении подпольных игр на трех площадках

Подпольные бизнесмены уже стали фигурантами уголовного дела
Наталья Меркулова
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Шесть орловцев попались на проведении подпольных игр на трех площадках областного центраШесть орловцев попались на проведении подпольных игр на трех площадках областного центраФото: Архив "КП"
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В Орле сотрудники полиции и регионального Следственного комитета остановили работу очередного нелегального игрового клуба. В поле зрения оперативников попали сразу шесть подпольных бизнесменов.

Работая организованной группой, с сентября 2019 года по июнь 2020-го орловцы организовали проведение азартных игр с использованием специального игрового оборудования в трех помещениях на территории Заводском и Северном районе.

Полицейские изъяли игровое оборудование, системы видеонаблюдения и переговорные устройства. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Полицейские изъяли игровое оборудование, системы видеонаблюдения и переговорные устройства. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Как пояснили "КП" в пресс-службе регионального УМВД России, подпольные салоны работали в закрытом режиме, вход осуществлялся только по предварительному звонку и только для постоянного круга клиентов. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли 31 единицу игрового оборудования, системы видеонаблюдения и переговорные устройства.

- Возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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