2020-07-14T11:46:56+03:00
Общество

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 14 июля

Рассказываем, сколько человек заболели коронавирусом в каждом из районов Орловской области на 14 июля 2020 года
Наталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 14 июляКоронавирус в Орловской области: география заболевания на 14 июля
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На 14 июля 2020 года в Орловской области подтвердилось еще 44 случая заражения коронавирусом среди жителей. Общее число заболевших, за весь период пандемии, достигло 5113. Рассказываем, сколько человек заразилось в каждом из районов региона.

Карту распространения инфекции представил региональный оперштаб. Наибольшее количество инфицированных в самом Орле - 2476 человек. Во Мценске и Мценском районе 554 заболевших, в Орловском районе 541, в городе Ливны и районе - 225, в Болховском районе - 127, в Дмитровском - 111, Урицком - 108.

Районы, в которых заразившихся от пятидесяти до ста человек: Новодеревеньковский - 94, Хотынецкий - 91, Новосильский - 78, Свердловский - 73, Верховский - 72, Кромской - 70, Шаблыкинский - 58, Малоархангельский - 55, Знаменский – 54 и Глазуновский – 53.

Районы, где менее полусотни заболевших COVID-19: Должанский - 43, Троснянский и Колпнянский - по 37, Залегощенский - 35, Сосковский - 26, Корсаковский - 20, Краснозоренский - 18.

Ситуация с коронавирусом в соседних регионах

Ситуация с коронавирусом в соседних регионах

У соседей Орловской области картина следующая: в Тульской области 7629 заражений, в Брянской - 6862, в Калужской - 6697, Курской – 5701 и в Липецкой области – 4255 заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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