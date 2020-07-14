Во Мценске ночью сгорел автомобиль

14 Июль 2020 2020-07-14T11:22:28+03:00

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В Орловской области нынешней ночью, с 13 на 14 июля, сгорел автомобиль. От пламени пострадал не только сам транспорт, но и стоящий рядом жилой дом.

Все случилось в городе Мценске. Сигнал о пожаре спасателям поступил глубокой ночью, в третьем часу. Как оказалось, полыхает автомобиль "Ниссан Прерия" на улице Ленина районного центра. Пожарные - 2 отделения - прибыли на место. С пламенем справились, однако огонь успел причинить ущерб.

- В автомобиле выгорел моторный отсек. От термического воздействия повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля на площади 1,5 кв.м., повреждена передняя часть салона на общей площади 0,5 кв.м. Также поврежден рядом стоящий 2-этажный жилой дом, - рассказали "КП" о последствиях пожара в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину возгорания сейчас устанавливают эксперты. Предстоит также посчитать сумму материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU