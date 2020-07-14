Главу сельского поселения в Орловской области наказали за растрату
В Орловской области перед судом престал экс-глава Верхнескворченского сельского поселения Залегощенского района. Руководитель попался на незаконном премировании себя и своих служащих на общую сумму 365 тысяч рублей.
Расследование дела по статье 160 УК РФ (Присвоение, растрата, совершенные с использованием своего служебного положения, в крупном размере) вели сотрудники регионального СК.
-В ходе расследования уголовного дела бывший глава сельской администрации частично возместил причиненный ущерб. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей и лишение права занимать должности на госслужбе и местном самоуправлении сроком на три года, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU