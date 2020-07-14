14 Июль 2020 2020-07-14T10:50:03+03:00

В этом году долгожданная газификация произошла деревни Зыбино Залегощенского района Орловской области

В этом году долгожданная газификация произошла в Зыбино, на очереди еще два села

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В орловские деревни продолжают проводить газ. В этом году в рамках госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области» завершилась газификация деревни Зыбино Залегощенского района, расположенной в 34 км от областного центра.

Еще в 2019-м здесь построили сеть газораспределения общей протяженностью 4,2 км. Работы проводила специализированная калужская фирма, а газовое оборудование устанавливали сотрудники «Газпром газораспределение Орел». Общая сумма выполненных работ превысила 3,2 млн рублей.

- В настоящее время в деревне Зыбино Бортновского сельского поселения газифицировано 25 домовладений. В этом году в рамках реализации госпрограммы «Комплексное развитие территорий Орловской области» работы по газификации в Залегощеском районе продолжаются: в ближайшее время газ придет в деревни Становое и Казинка, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU