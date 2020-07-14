2020-07-14T09:59:46+03:00
Общество

В Орловской области прокуратура проверит долги по зарплате в "мусорной" компании

Работники предприятия просят восстановить их трудовые права
Ольга СУПОНЕВА
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Прокуратура проверит соблюдение трудового законодательстваПрокуратура проверит соблюдение трудового законодательстваФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области прокуратура проверит ситуацию с долгами по зарплате на "мусорном" предприятии. Речь идёт о компании "Экологистик", занимающейся транспортировкой мусора, сотрудники которой просят восстановить их трудовые права.

Информация о задолженности перед работниками появилась в социальных сетях и ряде местных СМИ. Согласно ей, сотрудники "Экологистик" не получают не только зарплату, но и отпускные. Прокурорская проверка призвана проверить: действительно ли работники остались без положенных выплат и кто виноват в сложившийся ситуации.

- Будет проверено соблюдение в организации законодательства в сфере оплаты труда, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работодателя, - сообщили "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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