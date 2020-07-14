2020-07-14T09:58:54+03:00
Общество

Летние лагеря в Орловской области пока не откроют

Детскую оздоровительную кампанию вновь переносят из-за коронавируса
Наталья Меркулова
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Летние лагеря в Орловской области пока не откроютЛетние лагеря в Орловской области пока не откроютФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Вчера, 13 июля, во время еженедельного прямого эфира губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, будут ли работать этим летом детские лагеря.

Напомним, ранее в связи с эпидемиологической ситуации открытие пришкольных оздоровительных лагерей было отменено. В целом же летнюю оздоровительную кампанию планировалось провести в июле-августе. При этом межведомственные комиссии провели приемку еще в начале июня.

Однако пока загородные лагеря не заработали. С 1 июля лагеря дневного пребывания открылись только в нескольких школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Нет ничего проще принятия решения об открытии лагерей, но посудите сами – мы своих же детей отправим на теоретически возможный риск. Какой-нибудь ребенок придет с коронавирусом или привезут продукты, занесут инфекцию. Нужен ли нам такой риск? Если мне дадут такое решение представители Роспотребнадзора вместе с департаментом образования, заявив, что обеспечат полную безопасность, только в таком случае я на него соглашусь, - пояснил Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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