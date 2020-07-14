2020-07-14T09:26:27+03:00
Общество

За неуплату алиментов на 141 орловца возбудили уголовные дела

Тех, кто не хочет помогать своим детям ждут исправительные работы и даже лишение свободы
Наталья Меркулова
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За неуплату алиментов на 141 орловца возбудили уголовные делаЗа неуплату алиментов на 141 орловца возбудили уголовные делаФото: Архив "КП"
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За 5 месяцев 2020 года дознавателями Управления ФССП России по Орловской области возбудили 141 уголовное дело на мам и пап, которые уклоняются от уплаты алиментов на своих детей. Подавляющей части признанных виновными по статье 157 УК РФ отправляются на исправительные работы, особенно злостные нарушители отправляются за колючую проволоку.

Так, по данным на 1 июля, за неуплату алиментов осуждены 92 жителя региона. Из них 64 должникам назначили исправительные работы, 22 - лишение свободы, 5 - лишению свободы условно и одному родителю назначили штраф.

- Применение уголовно-правовых мер побуждает алиментщиков пересмотреть свое отношение к исполнению возложенных на них обязанностей. Каждый четвертый из них самостоятельно трудоустроился, многие встали на учет в Центры занятости населения, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления ФССП России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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