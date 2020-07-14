Коронавирус в Орловской области: ограничения продлены до конца июля

14 Июль 2020 2020-07-14T08:44:46+03:00

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В Орловской области ограничительные антикоронавирусные меры продлены до конца июля. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в ходе вечернего прямого эфира в социальных сетях вечером 13 июля.

Губернатор отметил, что решение о продлении режима повышенной готовности до конца месяца члены регионального оперативного штаба приняли ещё на прошлом заседании. Сохранится минимум на две недели и ряд ограничительных мер: массовые мероприятия остаются под запретом.

Напомним, что сохраняется в Орловской области и масочный режим: жители региона или его гости обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах (транспорт, магазины, больницы и так далее). По словам Клычкова, это правило будет действовать и в августе.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU