2020-07-13T16:50:16+03:00
Общество

Между Орлом и Тулой возобновили движение поездов

Железнодорожное сообщение восстановлено по одному из путей на перегоне Лазарево – Щекино
Наталья Меркулова
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Между Орлом и Тулой возобновили движение поездов. Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиМежду Орлом и Тулой возобновили движение поездов. Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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Между Орлом и Тулой возобновили движение поездов. Напомним, железнодорожное сообщение временно прервалось из-за аварии перегоне «Лазарево – Щекино» 12 июля. Поезда пустили по альтернативным маршрутам, а продажа билетов была ограничена.

Остановка движения произошла из-за схода с рельсов 22 вагонов грузового состава в районе трех часов дня. Никто не пострадал, на месте сразу же начались восстановительные работы.

Сегодня утром в 6:20 движение поездов было восстановлено по одному из путей на перегоне Лазарево – Щекино МЖД.

Сейчас продажа билетов осуществляется на все поезда, за исключением отправившийся 11 июля (№ 84 АдлерМосква) и 12 июля (№ 741 Москва – Белгород, № 109 Москва – Анапа, № 57 Москва – Старый Оскол, № 141 Москва – Курск, № 71 Москва – Белгород, № 83 Москва – Адлер, № 120 Белгород – Дача Долгорукова, № 82 Белгород – Санкт-Петербург, № 142 Курск – Москва, № 72 Белгород – Москва).

Кроме того, пока по всему маршруту не продают билеты на поезд, отправившиеся 13 июля № 720 и 744 Белгород – Москва.

- Перечисленные поезда уже отправлены в объезд, по временному маршруту. Оперативную информацию о движении поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра 8 (800) 775-00-00, - сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

ИСТОЧНИК KP.RU

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