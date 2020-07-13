В Орле задержали мужчину, избившего ногами и стулом человека
Железнодорожном районе Орла полицейские задержали 38-летнего мужчину, избившего человека с такой силой, что тот оказался в тяжелом состоянии в больнице. Оттуда оперативникам и поступил сигнал о пациенте с множественными побоями.
В ходе установление всех обстоятельств произошедшего полицейские опросили избитого 62-летнего мужчину. Как оказалось, между ним и дебоширом возник конфликт, который быстро перерос из словесной перебранки к применению силы. Обидчик пустил в ход руки, ноги и даже стул.
- В деле оказался замешан 38-летний житель Орловского района. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос об избрании меры пресечения, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU