2020-07-13T15:49:44+03:00
Происшествия

В Орле задержали мужчину, избившего ногами и стулом человека

Пострадавший пенсионер попал в больницу, а дебошир под уголовное дело
Наталья Меркулова
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В Орле задержали мужчину, избившего ногами и стулом человекаВ Орле задержали мужчину, избившего ногами и стулом человекаФото: Архив "КП"
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Железнодорожном районе Орла полицейские задержали 38-летнего мужчину, избившего человека с такой силой, что тот оказался в тяжелом состоянии в больнице. Оттуда оперативникам и поступил сигнал о пациенте с множественными побоями.

В ходе установление всех обстоятельств произошедшего полицейские опросили избитого 62-летнего мужчину. Как оказалось, между ним и дебоширом возник конфликт, который быстро перерос из словесной перебранки к применению силы. Обидчик пустил в ход руки, ноги и даже стул.

- В деле оказался замешан 38-летний житель Орловского района. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос об избрании меры пресечения, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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