Орловцы продолжают сдавать анализы на антитела к коронавирусу

13 Июль 2020 2020-07-13T15:58:45+03:00

Обнаруживаются антитела к коронавирусу далеко не у всех Фото: Ольга СУПОНЕВА

В регионе антитела выявлены у 303 человек

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В Орловской области продолжается тестирование жителей на антитела к коронавирусу. На данный момент они выявлены у 303 человек.

Тема обсуждалась сегодня, 13 июля, на аппаратном совещании в областной администрации. Было отмечено, что проведено 4 726 серологических исследований на антитела. Обнаруживаются они далеко не у всех, от общего числа цифра составила 6,4%.

В общей сложности тестов на сам COVID-19 проведено больше 92,5 тысяч. От количества заболевших, в особенности новых, зависит дальнейшее снятие ограничений по коронавирусу.

- Произведен расчет основных показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-2019. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,92. Наличие свободного коечного фонда в Орловской области составляет 143,8% от нормативной потребности в инфекционных койках и 55% от имеющегося коечного фонда. Охват тестированием населения методом ПЦР составляет 132,1 на 100 тысяч человек, - озвучили статистику в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU