2020-07-13T15:36:07+03:00
Экономика

Орловские власти пытаются проторговать места для наружной рекламы

Глава региона Андрей Клычков: «Это обеспечит пополнение доходов областного и муниципального бюджетов»
Наталья Меркулова
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Орловские власти пытаются проторговать места для наружной рекламыОрловские власти пытаются проторговать места для наружной рекламыФото: Архив "КП"
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Сегодня, 13 июля, на аппаратном совещании Правительства Орловской области на повестке дня вновь встал вопрос с рекламными конструкциями и способами их эффективного использования.

Напомним, в минувшем году в облцентре шла компания по демонтажу незаконно возведенных билбордов, а затем появилась специальная схема размещения рекламных щитов на территории города. Согласно ей было проведено зонирование районов по типу и виду конструкций и определены места, где реклама запрещена.

В итоге появилось 359 официально разрешенных муниципальных мест для рекламных конструкций. Правда, на данный момент договора заключены только по 283 объекта.

- Наша задача – обеспечить пополнение доходов областного и муниципального бюджетов в развития рынка наружной рекламы. При этом важно сохранить архитектурный облик орловских городов, пространство которых может быть серьезно перегружено рекламой, - подчеркнул Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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