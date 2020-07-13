2020-07-13T14:35:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти полтысячи семейных очагов коронавируса выявлено на Орловщине

Только за последнюю неделю их зарегистрировано 27 с сотней пострадавших
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орловской области зафиксировано 482 семейных очага заболевания коронавирусом. Только за послдеднюю неделю их выявлено 27, 102 человека пострадали.

Тему обсуждали сегодня участники аппаратного совещания в областной администрации. Было отмечено, что всего в выявленных за весь период семейных очагах заражения пострадало 1732 человека. Если говорить о вспышках COVID-19 вне семей, то за время пандемии в регионе зафиксировано 14 серьезных очагов групповой заболеваемости. Пострадавших в них - 744 человека. За последнюю неделю добавило 23.

- Как доложил главе региона руководитель областного Департамента здравоохранения Иван Залогин, в медучреждениях создан необходимый запас соответствующих лекарственных препаратов, а также средств индивидуальной защиты. Необходимые лекарства получают как пациенты в стационарах, так и амбулаторные пациенты. В ходе совещания было отмечено, что за последнюю неделю зарегистрировано 336 случаев COVID-19, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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