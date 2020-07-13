2020-07-13T13:38:49+03:00
Общество

Законопроект об удаленной работе обсудили орловские депутаты

Парламентарии направили свои идеи и замечания в Госдуму РФ
Ольга СУПОНЕВА
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Законопроект об удаленной работе обсудили орловские депутатыЗаконопроект об удаленной работе обсудили орловские депутатыФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле депутаты областного совета обсудили законопроект об удаленной работе. Замечания и предложения парламентарии направили в Госдуму РФ.

Законопроект предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс в части работы на удаленке. Поправки предполагают три вида удаленной работы: полностью дистанционная работа, временная дистанционная работа, а также комбинированная удаленная работа. Проект закона был направлен в российские регионы для рассмотрения на местах.

За круглым столом его обсудили и в Орле. У участников встречи возникли следующие идеи: настройка и ремонт личного оборудования сотрудника за счет работодателя, прописанный в законе перечень сфер, где возможна удаленка, переход молодых мам из декрета к удаленной работе.

- Мы сошлись во мнении, что законопроект о дистанционной работе своевременен и необходим. Но я считаю, что вводить удаленку в качестве постоянной практики нецелесообразно. Разрозненный коллектив не в состоянии решать сложные задачи и это может привести к серьезным последствиям. Все поступившие в ходе обсуждения предложения будут систематизированы и направлены нашим коллегам в Государственную Думу, - подытожил Михаил Вдовин, первый зампред Орловского облсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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