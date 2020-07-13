2020-07-13T13:20:41+03:00
Происшествия

В Орле пьяный водитель «Мерседеса» протаранил бордюр и две легковушки

В аварии есть пострадавшие
Наталья Меркулова
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В Орле пьяный водитель «Мерседеса» протаранил бордюр и две легковушки. Фото: Госавтоинспекции по Орловской областиВ Орле пьяный водитель «Мерседеса» протаранил бордюр и две легковушки. Фото: Госавтоинспекции по Орловской области
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В воскресенье, 12 июля, в Советском районе Орла водитель «Мерседеса» протаранил бордюр и две припаркованные легковушки. 23-летний парень за рулем иномарки был пьян.

Авария произошла глубокой ночью в два часа. Лихач ехал по улице 60-летия Октября в сторону улицы М.Горького. Возле дома №44 он вылетел на бордюрный камень, а затем врезался «Шевроле Нива» и «Лада Калина».

- В результате ДТП 20-летняя пассажирка иномарки получила телесные повреждения и была направлена на амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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