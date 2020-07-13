В Орловской области началась подготовка к сбору урожая

13 Июль 2020 2020-07-13T12:56:08+03:00

В этом году аграриям предстоит убрать на 44 тысяч гектаров больше зерна и круп, чем в прошлом

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Орловские аграрии начали готовиться к уборочной кампании-2020. В этом году аграриям предстоит убрать на 44 тысяч гектаров больше зерна, круп и бобовых культур, чем в прошлом.

На 940 тысячах гектаров полей Орловщины сейчас дозревает яровая пшеница, овес, кукуруза и гречиха. Кроме того, в этом году посеяно 45,4 тысяч гектаров сахарной свеклы, почти 40 тысяч гектаров рапса, 68,7 0 подсолнечника и 103,7 - сои. Посевные площади под картофелем и овощебахчевыми культурами составили 17,8 тысяч га.

- Наш регион в последние годы входит в число лидеров по эффективности растениеводства, добивается рекордных урожаев. Поэтому мы придаем особое значение успешной подготовке и проведению уборочной страды. Мы рассчитываем, что хлеборобы Орловщины вновь добьются высоких результатов, даже несмотря на не самые благоприятные погодные условия, - пояснил губернатор Андрей Клычков.

Отметим, на развитие агропромышленного комплекса региона в этом году предусмотрено свыше 1,4 млрд рублей и льготное краткосрочное кредитование.

ИСТОЧНИК KP.RU