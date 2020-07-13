2020-07-13T12:16:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавиурс в Орловской области: география заболевания на 13 июля

Рассказываем, сколько человек заболели коронавирусом в каждом из районов Орловской области на 13 июля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Обновленную карту на 13 июля представил региональный оперштабОбновленную карту на 13 июля представил региональный оперштаб
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На 13 июля 2020 года в Орловской области подтвердилось еще 49 фактов заражения коронавирусом среди жителей. Общее число заболевших, за весь период пандемии, достигло 5069. Рассказываем, сколько человек заразилось в каждом из районов региона.

Карту распространения инфекции представил региональный оперштаб. Наибольшее количество инфицированных в самом Орле - 2451 человек. Во Мценске и Мценском районе 553 заболевших, в Орловском районе 537, в городе Ливны и районе - 222, в Болховском районе - 127, в Дмитровском - 110, Урицком - 107.

Районы, в которых заразившихся от пятидесяти до ста человек: Новодеревеньковский - 93, Хотынецкий - 90, Новосильский - 77, Свердловский - 73, Верховский - 72, Кромской - 70, Шаблыкинский - 58, Малоархангельский - 55, Знаменский и Глазуновский - по 53,

Районы, где менее полусотни заболевших COVID-19: Должанский - 43, Троснянский и Колпнянский - по 37, Залегощенский - 33, Сосковский - 25, Корсаковский - 20, Краснозоренский - 18.

У соседей Орловской области картина следующая: в Тульской области более 7,5 тысяч заражений, в Брянской более 6,8 тысяч, в Калужской более 6,6, Курской более 5,6. Меньше в Липецкой - 4,2 тысячи заболевших.

У соседей Орловской области картина следующая

У соседей Орловской области картина следующая

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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