СК продолжил расследование уголовного дела о дороге к школе в орловской глубинке

13 Июль 2020 2020-07-13T14:44:06+03:00

СК продолжил расследование уголовного дела об организации школьного маршрута в Вышней Замарайке. Ученица 2 класса Кристина Дивиденко до сих пор не знает, пойдет ли в школу в этом году Фото: Ольга СУПОНЕВА

После публикации «Комсомолки» следователи выясняют, почему девочка-инвалид из Должанского районе все еще не может добраться до учебы

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История Кристины Дивиденко, девочки-инвалида из далекого орловского села Вышняя Замарайка в Должанском районе, вновь привлекла внимание Следственного комитета. После публикации «Комсомолки» следователи выясняют, почему ребенок с ДЦП все еще не может добраться до учебы.

Напомним, еще в декабре прошлого года в редакцию нашего издания позвонили бабушка и мама Кристины. Женщины были в панике и уже не знали куда обращаться: их девочка может остаться без школьного обучения и все из-за двух километров грунтовки, по которой не разрешили пустить школьный автобус.

Тогда добраться до своей Быстринской школы первоклашка Кристина могла только благодаря дедушке, который сажал ее в телегу, запрягал лошадь и вез на учебу по ухабам и непролазной грязи.

Поднялся большой общественный резонанс, историю Кристины вслед за «КП-Орел» освятили все региональные СМИ и даже ряд федеральных каналов. После этого областные власти пообещали разобраться и сделать дорогу от села до школы.

Однако спустя полгода ситуация не сильно изменилась. Дороги в Вышней Замарайке по-прежнему нет. Выделенных 1,6 млн рублей хватило только на то, чтобы засыпать щебенкой всего на полкилометра грунтовки. Как выяснила наша редакция, дорогу не могут доделать из-за моста. На него не хватило денег и об этом все забыли.

Теперь ситуацию оживит продолжение расследования уголовного дела.

- Расследование уголовного дела по статье 293 УК РФ (Халатность) по факту бездействия должностных лиц продолжается. Следствие проверит качество и полноту выполненного объема работ, примет исчерпывающие меры, направленные на восстановление нарушенных прав несовершеннолетних, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Кроме того, прокуратурой Должанского района были внесены представления в адрес глав районной администраций и Урыновского сельского поселения, к которому относится Вышняя Замарайка. В настоящее время на рассмотрении в Ливенском суде находится иск ведомства с требованием привести в соответствие с ГОСТом участок дороги «Урынок-Быстра-Егорьевка – Вышняя Заморайка Вторая».

«КП» продолжает следить за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU