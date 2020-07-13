2020-07-13T10:54:52+03:00
Происшествия

В Орловской области подростки попали в больницу из-за столкновения скутера и мотоцикла

Два 15-летних водителя не смогли разъехаться на дороге в Ливенском районе
Наталья Меркулова
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В субботу, 11 июля, на Центральной улице села Остров Ливенского района не смогли разъехаться два несовершеннолетних водителя. 15-летние подростки не имели водительских прав, но это не помешало им сесть за руль.

В восемь часов вечера парень на скутере вместе с со сверстником-пассажиром ехал без шлема по Центральной улице села и врезался в мотоциклиста, который ехал впереди. Тот тоже был без мотошлема.

- В результате ДТП водитель скутера и его пассажир были доставлены в ЦРБ города Ливны с телесным повреждениями, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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