В Орловской области подростки попали в больницу из-за столкновения скутера и мотоцикла
В субботу, 11 июля, на Центральной улице села Остров Ливенского района не смогли разъехаться два несовершеннолетних водителя. 15-летние подростки не имели водительских прав, но это не помешало им сесть за руль.
В восемь часов вечера парень на скутере вместе с со сверстником-пассажиром ехал без шлема по Центральной улице села и врезался в мотоциклиста, который ехал впереди. Тот тоже был без мотошлема.
- В результате ДТП водитель скутера и его пассажир были доставлены в ЦРБ города Ливны с телесным повреждениями, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»