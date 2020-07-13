2020-07-13T11:38:08+03:00
Общество

Почти 1600 человек пострадали от укусов клещей в Орловской области

С начала весенне-летнего сезона опасные насекомые покусали 603 ребенка
Наталья Меркулова
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Почти 1570 человек пострадали от укусов клещей в Орловской области по данным на 10 июля 2020Почти 1570 человек пострадали от укусов клещей в Орловской области по данным на 10 июля 2020Фото: Архив "КП"
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В Орловской области продолжает расти число людей, пострадавших от укусов клещей. По данным на 10 июля, случаи нападения опасных насекомых на человека зафиксировали в 23 районах.

За медицинской помощью обратились 1 тысяча 568 человек, из них 603 – дети. При этом специалисты регионального Роспотребнадзора поясняют, количество обратившихся по поводу укусов клещами на уровне прошлого года.

- По данным оперативного еженедельного мониторинга заболевания, передающихся клещами (клещевой вирусный энцефалит, иксодовой клещевой боррелиоз и Крымская геморрагическая лихорадка), на территории Орловской области не зарегистрированы. Согласно исследованиям Центра гигиены и эпидемиологии инфицированность клещей возбудителями боррелиоза составила – 17,3% от числа исследованных (за аналогичный период 2019 года – 18,2%), - сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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