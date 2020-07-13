В Орловской области возобновят спортивные мероприятия с 13 июля
С сегодняшнего дня, 13 июля, в Орловской области вновь будет разрешено проводить физкультурные и спортивные мероприятия. Соответствующее распоряжение губернатор Андрей Клычков подписал 9 июля.
Теперь в области можно проводить мероприятий муниципального, регионального и даже всероссийского уровня в рамках Календарного плана. В том числе и сдавать нормы ГТО.
- Правда, пока соревнования будут проходить без участия зрителей и с соблюдением с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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