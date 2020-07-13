13 Июль 2020 2020-07-13T09:47:31+03:00

В Орловской области возобновят спортивные мероприятия с 13 июля Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В регионе продолжают снимать ограничения по коронавирусу

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С сегодняшнего дня, 13 июля, в Орловской области вновь будет разрешено проводить физкультурные и спортивные мероприятия. Соответствующее распоряжение губернатор Андрей Клычков подписал 9 июля.

Теперь в области можно проводить мероприятий муниципального, регионального и даже всероссийского уровня в рамках Календарного плана. В том числе и сдавать нормы ГТО.

- Правда, пока соревнования будут проходить без участия зрителей и с соблюдением с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU