13 Июль 2020 2020-07-13T09:35:00+03:00

В Орле водитель «ВАЗа» врезался в большегруз. Фото: Госавтоинспекции Орловской области

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В Северном районе Орла водитель «ВАЗа» врезался в большегруз. 29-летний мужчина не выдержал безопасную дистанцию. Инцидент произошел в пятницу, 10 июля.

В три часа дня отечественная легковушка ехала по улице Раздольная со стороны Болховского шоссе. Впереди находился «МАЗ». В районе дома №5, вблизи пешеходного перехода, «догнала» большегруз и врезалась в заднюю часть автомобиля.

От удара у легковушки погнулся капот, пострадало лобовое стекло. Водитель и его 32-летний пассажир получили телесные повреждения.

- Пострадавшие были доставлены больницу Семашко. После медицинского осмотра направлены на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU