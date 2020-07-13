2020-07-13T09:35:00+03:00
Происшествия

В Орле водитель «ВАЗа» врезался в большегруз

29-летний мужчина не выдержал безопасную дистанцию
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле водитель «ВАЗа» врезался в большегруз. Фото: Госавтоинспекции Орловской областиВ Орле водитель «ВАЗа» врезался в большегруз. Фото: Госавтоинспекции Орловской области
Изменить размер текста:

В Северном районе Орла водитель «ВАЗа» врезался в большегруз. 29-летний мужчина не выдержал безопасную дистанцию. Инцидент произошел в пятницу, 10 июля.

В три часа дня отечественная легковушка ехала по улице Раздольная со стороны Болховского шоссе. Впереди находился «МАЗ». В районе дома №5, вблизи пешеходного перехода, «догнала» большегруз и врезалась в заднюю часть автомобиля.

От удара у легковушки погнулся капот, пострадало лобовое стекло. Водитель и его 32-летний пассажир получили телесные повреждения.

- Пострадавшие были доставлены больницу Семашко. После медицинского осмотра направлены на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области возобновят спортивные мероприятия с 13 июля
В Орле водитель «ВАЗа» врезался в большегруз
Орловец поссорился со знакомым и лишился мобильника
Еще один человек погиб: стали известны подробности ДТП в Кромском районе
Два водителя погибли в ДТП в Кромском районе Орловской области
Новая рабочая неделя встретит орловцев дождем с сильным ветром
В Орле у автоледи угнали иномарку прямо от автосервиса
В этом году в Орловской области появятся еще 10 модульных ФАПов
Сотрудник орловского УФСИН пойдет под суд за смертельное ДТП
Орел поборется за звание лучшего города страны
Орловцы смогут увидеть комету в ночном небе
До Орловского Полесья пустят прямой рейсовый автобус
На выходных в Орловской области вновь будет жаркая и сухая погода
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 10 июля
Под Орлом двое мужчин напали на сельчанина и силой отобрали деньги
На дорогах Орла запустили систему видеонаблюдения «Орлан-2.0»
Орловские полицейские задержали лихача, сбившего 11-летнюю девочку
Пьяная езда привела орловца прямиком в колонию
В Орловской области подешевели лук и свинина, но подорожали картофель и кофе
В Орлвоской области подешевели лук и лимоны. н
Транспортные полицейские задержали орловца с синтетическим наркотиком
В Советском районе Орла пожарные спасли котенка
Уже 600 субъектов орловского бизнеса получили кредит под 2%
Статистика подвела: экс-полицейский пойдет под суд за подстроенные преступления
Под Кромами 23-летний водитель погиб, вылетев на «Ауди» в кювет
В орловских больницах дневной стационар возобновит работу с 20 июля
Орловец пришел домой к матери друга и сорвал с нее золотую цепочку
В ГИБДД озвучили подробности аварии с вылетом на тротуар в Орле