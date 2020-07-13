В Орле водитель «ВАЗа» врезался в большегруз
В Северном районе Орла водитель «ВАЗа» врезался в большегруз. 29-летний мужчина не выдержал безопасную дистанцию. Инцидент произошел в пятницу, 10 июля.
В три часа дня отечественная легковушка ехала по улице Раздольная со стороны Болховского шоссе. Впереди находился «МАЗ». В районе дома №5, вблизи пешеходного перехода, «догнала» большегруз и врезалась в заднюю часть автомобиля.
От удара у легковушки погнулся капот, пострадало лобовое стекло. Водитель и его 32-летний пассажир получили телесные повреждения.
- Пострадавшие были доставлены больницу Семашко. После медицинского осмотра направлены на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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