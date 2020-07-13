Орловец поссорился со знакомым и лишился мобильника
В Заводском районе Орла конфликт между двумя знакомыми закончился побоями и кражей. 39-летний мужчина напал на приятеля, избил его и отобрал телефон за 7500 рублей.
Затем дебошир как ни в чем не бывало ушел и заглянул в гости к другому своему товарищу. Мужчина отдал ему похищенный мобильник, а тот быстро его продал.
- В настоящее время сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают местонахождение телефона, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU