Орловец поссорился со знакомым и лишился мобильника

13 Июль 2020 2020-07-13T09:08:22+03:00

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В Заводском районе Орла конфликт между двумя знакомыми закончился побоями и кражей. 39-летний мужчина напал на приятеля, избил его и отобрал телефон за 7500 рублей.

Затем дебошир как ни в чем не бывало ушел и заглянул в гости к другому своему товарищу. Мужчина отдал ему похищенный мобильник, а тот быстро его продал.

- В настоящее время сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают местонахождение телефона, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU