2020-07-11T09:48:47+03:00
Общество

Орел поборется за звание лучшего города страны

Каждый житель региона может поддержать областную столицу на Всероссийском конкурсе
Наталья Меркулова
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Орел поборется за звание лучшего города страны на Всероссийском конкурсе «Город России – национальный выбор»Орел поборется за звание лучшего города страны на Всероссийском конкурсе «Город России – национальный выбор»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Город Орел включился в борьбу за звание лучшего города страны в рамках Всероссийского конкурса «Город России – национальный выбор». Победителя определят с помощью народного интернет-голосования.

Принять участие голосование и поддержать родной город может любой желающий. Сделать это просто: зайти на официальный сайт проекта и щелкнуть «проголосовать». Никакой дополнительной регистрации не понадобится.

- Для исключения влияния на результаты выбора технологий автоматической накрутки, проголосовать с одного ip-адреса можно не более одного раза в сутки. Данные по текущим результатам голосования обновляются в реальном режиме времени. Итоги голосования будут подведены 30 декабря 2020 года в 15.00 по московскому времени, - сообщают организаторы конкурса.

На данный момент за Орел отдали 8 тысяч 378 голосов и он занимает 23 место рейтинга из 83. Пока областную столицу Орловской области обгоняет Курск (5 место). Брянск на 48 месте, Тула на 52, Липецк на 55, а Калуга на 70 месте рейтинга.

Сделать свой выбор можно здесь: сайт всероссийского проекта https://город-россии.рф/orel .

ИСТОЧНИК KP.RU

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