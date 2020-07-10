Дождевой коллапс: в Орле 80% автодорог не оборудованы ливневками

10 Июль 2020 2020-07-10T09:28:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне, 9 июля, глава администрации Орла вместе с журналистами отправился на уже ставший традиционным еженедельный объезд города. Так как этому событию предшествовал сильный дождь, в центре внимания оказались ливневые канализации.

Александр Муромский: "Проблема ливневок - одна из самых острых в нашей городской инфраструктуре"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

После появления в соцсетях фотографий подтопленной автодороги на улице Розы Люксембург (территория, прилегающая к мосту Дружбы), Александр Муромский организовал встречу с подрядчиком – фирмой «ГИАТТ», которая сейчас занимается здесь ремонтом.

В Орле ливневки даже спустя сутки сухой погоды оказались полны водыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ливневки на дороге даже спустя сутки сухой погоды оказались полны воды. Их только подняли до необходимого уровня. Теперь в течение двух недель их будут прочищать. Затем продолжится укладка асфальта.

- Проблема ливневок - одна из самых острых в нашей городской инфраструктуре. В Орле из 450 км дорог менее 20% обеспечены системой ливневой канализации. На остальных 80% водоотвод происходит по рельефу. Поэтому в рамках ремонтных работ мы уделяем особое внимание прочистке уже существующих ливневок и ищем ранее закатанные решетки колодцев, поднимаем их на нужную отметку и приводим в рабочее состояние, - рассказал журналистам Александр Муромский.

ИСТОЧНИК KP.RU