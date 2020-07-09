В центре Орла легковушка вылетела на тротуар при ДТП

9 Июль 2020 2020-07-09T18:07:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Орла произошло серьезное ДТП вечером 9 июля. Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Советском районе города.

Обстоятельства аварии устанавливают полицейскиеФото: Наталья Меркулова

Все случилось в районе сквера Гуртьева, на пересечении Пионерской и Салтыкова-Щедрина. Одна из легковых иномарок-участников аварии - марки "Мерседес" - вылетела от удара на тротуар, протаранив дорожное ограждение и затормозив об дерево. Как именно произошло ДТП и кто стал его виновником еще предстоит установить сотрудникам ГИБДД. О пострадавших в настоящий момент не сообщается.

О пострадавших в настоящий момент не сообщается.Фото: Меркулова

На месте происшествия продолжают работу полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU