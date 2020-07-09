В центре Орла легковушка вылетела на тротуар при ДТП
В центре Орла произошло серьезное ДТП вечером 9 июля. Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Советском районе города.
Обстоятельства аварии устанавливают полицейскиеФото: Наталья Меркулова
Все случилось в районе сквера Гуртьева, на пересечении Пионерской и Салтыкова-Щедрина. Одна из легковых иномарок-участников аварии - марки "Мерседес" - вылетела от удара на тротуар, протаранив дорожное ограждение и затормозив об дерево. Как именно произошло ДТП и кто стал его виновником еще предстоит установить сотрудникам ГИБДД. О пострадавших в настоящий момент не сообщается.
О пострадавших в настоящий момент не сообщается.Фото: Меркулова
На месте происшествия продолжают работу полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU
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