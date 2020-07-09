2020-07-09T17:28:26+03:00
Общество

21 июля жители Заводского и Советского районов Орла останутся без воды

Временные неудобства связаны с ремонтными работами на центральном водоводе
Наталья Меркулова
Поделиться:
21 июля жители Заводского и части Советского районов Орла останутся без воды21 июля жители Заводского и части Советского районов Орла останутся без водыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

21 июля в Орле пройдут большие плановые работы на центральном водоводе Кромского водозаборного узла в районе улиц Высоковольтной и Машиностроительной. В связи с этим порядка ста тысяч жителей Заводского и частично Советского района на сутки останутся без воды.

21 июля жители Заводского и части Советского районов Орла останутся без воды Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

21 июля жители Заводского и части Советского районов Орла останутся без водыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, работы на центральном водоводе поэтапно начались еще летом 2019 года. Сотрудники МПП ВКХ «Орелводоканал» уложили несколько километров полиэтиленовых труб. Теперь предстоит закольцевать участок водовода и сделать врезку на повороте на Машиностроительную улицу. Это необходимо, чтобы не происходило аварийного отключения и порывов на водоводе, по которому поступает более 60 процентов воды в облцентр.

21 июля в Орле с 8 часов утра до 18 часов вечера будет остановлено движение трамваев от Живмаша до Химмаша Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

21 июля в Орле с 8 часов утра до 18 часов вечера будет остановлено движение трамваев от Живмаша до ХиммашаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже сегодня, 9 июля, рабочие начали земляные работы и вскрытие существующих камеры для установки запорной арматуры на нескольких участках на Высоковольтной.

Василий Иванов: "" Мы планируем выполнить задачу меньше, чем за сутки" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Василий Иванов: "" Мы планируем выполнить задачу меньше, чем за сутки"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Нам предстоит сделать врезку в коллектор на глубине 1,5 метра. Сложность выполнения работ обусловлена тем, что здесь идет откос железной дороги, а работы ведутся с четырех сторон. Одна из них полностью отрезана железной дорогой и доступ очень узкий. Плюс трамвайные рельсы, но мы планируем выполнить задачу меньше, чем за сутки, - рассказал руководитель «Орелводоканала» Василий Иванов.

На время плановых работ, с 8 часов утра до 18 часов вечера 21 июля будет остановлено движение трамваев от Живмаша до Химмаша. Для жителей домов, оставшихся без воды, организуют подвоз автоцистерн с питьевой и технической водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Орла легковушка вылетела на тротуар при ДТП
21 июля жители Заводского и Советского районов Орла останутся без воды
Иван Залогин: «В Орловской области снизился уровень госпитализации COVID-пациентов»
С начала года в Орле произошло 14 ДТП с участием мотоциклистов
Нашел–отдай: в Орле парень попал под статью за найденный в больнице телефон
В Орле мошенники навязали двум девушкам кредит на 300 тысяч рублей
В Орловской области осужденные собирают урожай огурцов
В Орловской области разыскивают пропавшую 75-летнюю женщину
Губернатор Орловской области встретился с новым прокурором региона
Ситуацию с невыплатой зарплаты работникам МУПа в Болхове проверит СК
Под Орлом молодой водитель на "ВАЗе" учинил ДТП с пострадавшими
В Орле за погибшего велосипедиста водителю назначили три с половиной года колонии
В Орловской области назвали районы-лидеры по реализации нацпроектов
"Дорога мужества": колонна военной техники прибудет в Орел 9 июля
Парк Победы в Орле благоустроят в этом году
В Орле госавтоинспекторы вручили автомобилистам букеты ромашек
В Ливнах юный мотоциклист оказался в больнице после ДТП
Четверо орловцев представят регион на чемпионате по компьютерному многоборью
В Спасском-Лутовиново пройдет первый Тургеневский шахматный турнир