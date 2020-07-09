21 июля жители Заводского и Советского районов Орла останутся без воды

9 Июль 2020 2020-07-09T17:28:26+03:00

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21 июля в Орле пройдут большие плановые работы на центральном водоводе Кромского водозаборного узла в районе улиц Высоковольтной и Машиностроительной. В связи с этим порядка ста тысяч жителей Заводского и частично Советского района на сутки останутся без воды.

21 июля жители Заводского и части Советского районов Орла останутся без водыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, работы на центральном водоводе поэтапно начались еще летом 2019 года. Сотрудники МПП ВКХ «Орелводоканал» уложили несколько километров полиэтиленовых труб. Теперь предстоит закольцевать участок водовода и сделать врезку на повороте на Машиностроительную улицу. Это необходимо, чтобы не происходило аварийного отключения и порывов на водоводе, по которому поступает более 60 процентов воды в облцентр.

21 июля в Орле с 8 часов утра до 18 часов вечера будет остановлено движение трамваев от Живмаша до ХиммашаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже сегодня, 9 июля, рабочие начали земляные работы и вскрытие существующих камеры для установки запорной арматуры на нескольких участках на Высоковольтной.

Василий Иванов: "" Мы планируем выполнить задачу меньше, чем за сутки"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Нам предстоит сделать врезку в коллектор на глубине 1,5 метра. Сложность выполнения работ обусловлена тем, что здесь идет откос железной дороги, а работы ведутся с четырех сторон. Одна из них полностью отрезана железной дорогой и доступ очень узкий. Плюс трамвайные рельсы, но мы планируем выполнить задачу меньше, чем за сутки, - рассказал руководитель «Орелводоканала» Василий Иванов.

На время плановых работ, с 8 часов утра до 18 часов вечера 21 июля будет остановлено движение трамваев от Живмаша до Химмаша. Для жителей домов, оставшихся без воды, организуют подвоз автоцистерн с питьевой и технической водой.

ИСТОЧНИК KP.RU