Иван Залогин: «В Орловской области снизился уровень госпитализации COVID-пациентов»
Сегодня, 9 июля, в Орле состоялся еженедельный онлайн-брифинг руководителя Департамента здравоохранения с журналистами. В центре внимания традиционно встал вопрос о ситуации с коронавирусом.
По свежим данным, которые озвучил Иван Залогин, уровень госпитализации за прошедшую неделю снизился в несколько раз. Количество выписанных пациентов превысило количество госпитализированных на 52%.
- За неделю с 22 по 28 июня были госпитализированы 249 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», а за минувшую неделю с 29 июня по 5 июля −167 человек, - пояснил руководитель Департамента здравоохранения Орловской области.
Кроме того, в семи районах области уже три дня нет новых случаев заболевания. Это Малоархангельский, Шаблыкинский, Краснозоренский, Залегощенский, Новосильский, Глазуновский, Сосковский районы.
В Орле из общего числа заразившихся выздоровели почти 65% (1487 из 2300 ковидных пациентов).
При этом глава облздрава подчеркнул, что расслабляться еще рано. По-прежнему обязательно нужно использовать защитные маски и перчатки в общественных местах, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Особенно это касается пожилых людей и тех, у кого есть избыточный вес и тяжелые хронические заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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