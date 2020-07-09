Иван Залогин: «В Орловской области снизился уровень госпитализации COVID-пациентов»

9 Июль 2020 2020-07-09T15:55:32+03:00

Глава регионального облздрава рассказал о положительной тенденции, но попросил не расслабляться

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Сегодня, 9 июля, в Орле состоялся еженедельный онлайн-брифинг руководителя Департамента здравоохранения с журналистами. В центре внимания традиционно встал вопрос о ситуации с коронавирусом.

По свежим данным, которые озвучил Иван Залогин, уровень госпитализации за прошедшую неделю снизился в несколько раз. Количество выписанных пациентов превысило количество госпитализированных на 52%.

- За неделю с 22 по 28 июня были госпитализированы 249 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», а за минувшую неделю с 29 июня по 5 июля −167 человек, - пояснил руководитель Департамента здравоохранения Орловской области.

Кроме того, в семи районах области уже три дня нет новых случаев заболевания. Это Малоархангельский, Шаблыкинский, Краснозоренский, Залегощенский, Новосильский, Глазуновский, Сосковский районы.

В Орле из общего числа заразившихся выздоровели почти 65% (1487 из 2300 ковидных пациентов).

При этом глава облздрава подчеркнул, что расслабляться еще рано. По-прежнему обязательно нужно использовать защитные маски и перчатки в общественных местах, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Особенно это касается пожилых людей и тех, у кого есть избыточный вес и тяжелые хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU