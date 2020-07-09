С начала года в Орле произошло 14 ДТП с участием мотоциклистов

9 Июль 2020 2020-07-09T15:11:35+03:00

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В орловской Госавтоинспекции подвели итоги по ДТП с участием мотоциклистов за первое полугодье 2020 года. За месть месяцев только в областном центре в аварии попали 14 мотоциклистов, причем двое из них – подростки.

В связи с этим ведомство решило напомнить любителям байков правила безопасности. Сотрудники ГИБДД и ПДН организовали в Орле профилактическую операцию «Мотоцикл».

В рамках операции инспекторы выявляют нарушения ПДД водителями мототранспорта, напоминают, почему нужна защитная экипировка и соблюдение мер безопасности. Особое внимание уделяется профилактическим беседам с родителями и их детьми.

- Для несовершеннолетних, начиная с 16 лет, за управление мопедом, скутером, мотоциклом или автомобилем без водительских прав предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, при этом транспортное средство задерживается на специализированную стоянку. В случае, если за руль сел несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут родители или опекуны, которые могут быть привлечены к административной ответственности, а к самому несовершеннолетнему принимаются меры воздействия, - пояснили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU