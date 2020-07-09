2020-07-09T13:38:28+03:00
Общество

Нашел–отдай: в Орле парень попал под статью за найденный в больнице телефон

Молодой человек поплатился за то, что решил оставить находку себе
Наталья Меркулова
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В Орле парень попал под статью за найденный в больнице телефонВ Орле парень попал под статью за найденный в больнице телефонФото: Архив "КП"
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В Орле на 20-летнего парня завели уголовное дело по статье «Кража» за находку, которую решил оставить себе. Молодой человек пошел в поликлинику в Заводском районе и нашел в коридоре мобильник.

Недолго думая, он положил его в свой карман и пошел домой. Однако вскоре к нему наведались сотрудники полиции.

Как оказалось, телефон принадлежал девушке, которая в тот день тоже пришла на прием к врачу. Замешкалась и забыла его в коридоре, а когда вспомнила, то уже не обнаружила гаджет на месте и написала заявление в полицию.

- Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Двадцатилетний орловец в беседе с полицейскими признался в совершении противоправного деяния. При нем обнаружили и телефон, принадлежащий девушке. В настоящее время молодой человек допрошен в качестве подозреваемого, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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