2020-07-09T13:18:59+03:00
Происшествия

В Орле мошенники навязали двум девушкам кредит на 300 тысяч рублей

Деньги ушли на «безопасный» резервный счет преступников
Наталья Меркулова
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В Орле мошенники навязали двум девушкам кредит на 300 тысяч рублейВ Орле мошенники навязали двум девушкам кредит на 300 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В Орле полицейские разыскивают мошенников, обманувших двух девушек на 300 тысяч рублей. Именно во сколько им обошелся один звонок «из банка».

Неизвестные позвонили им на мобильники, представились сотрудниками службы безопасности банка, а потом предложили обезопасить свои сбережения. «Специалисты» объяснили девушкам алгоритм действий - через личный кабинет открыть кредит и затем перевести деньги на резервный счет. Там орловчанки и поступили, в итоге оставшись ни с чем.

- В УМВД России по городу Орлу обратились две девушки, 31 и 25 лет. Они рассказали, что лишились крупной суммы денег. По данным фактам уже возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данных преступлений, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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