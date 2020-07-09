2020-07-09T12:23:04+03:00
Общество

В Орловской области осужденные собирают урожай огурцов

Почти полтонны овощей уже созрели в теплице колонии
Ольга СУПОНЕВА
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Овощи помогут разнообразить рацион самих осужденныхОвощи помогут разнообразить рацион самих осужденныхФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области осужденные колонии собирают урожай огурцов. В теплице ИК-3 (Шаховская колония) созрело почти полтонны овощей.

В теплицу, площадь которой почти 500 квадратных метров, рассаду высадили еще в марте. Осужденные сами ухаживали за ней, а теперь пришла пора собирать созревшие овощи. К середине июня здесь поспело 462 кило огурцов разных сортов.

- Выращенные овощи позволяют разнообразить рацион питания осужденных, а также развитие растениеводства в исправительных учреждениях способствует созданию дополнительных рабочих мест для осужденных, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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